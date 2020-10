Estudo confirma Covid-19 também como doença vascular

A pesquisa identificou lesões nas células que revestem os vasos sanguíneos

EFE/ Andre Borges Foram analisados pacientes com idade média de 75 anos, que já tinham hipertensão arterial, diabetes e obesidade



Pesquisadores da PUC do Paraná comprovaram que, além dos danos conhecidos, a Covid-19 por deixar sequelas também no sistema vascular. Um estudo realizado com amostras de pacientes que morreram identificou lesões nas células que revestem os vasos sanguíneos, podendo ocasionar trombose e levar a óbito. Foram analisados pacientes com idade média de 75 anos, que já tinham hipertensão arterial, diabetes e obesidade.

Segundo uma das líderes da pesquisa, a professora da Escola de Medicina da PUC, Lucia de Noronha, uma pessoa com comorbidades tem mais chances de desenvolver problemas circulatórios. “Nós percebemos que os pacientes que já têm uma pré-doença vascular têm um risco maior, eles já estão predispostos a fazer um dano importante, já que possuem dano anterior”, explica. A professora ressalta que, para comparação, também foram usadas biópsias de pacientes que morreram de outras causas, como infarto. Nesses casos, o estudo demonstrou que a Covid-19 causa uma lesão muito mais grave no endotélio, uma camada fina de células que protege os vasos, evitando a trombose.

Segundo Lúcia de Noronha, o uso precoce de anticoagulantes pode ajudar no tratamento e evitar danos mais sérios. “A anticoagulação precoce pode diminuir o grau de agravamento da doença. A gente tem casos moderados dentro do hospital, que estão em serviço ambulatorial ou enfermaria. E esses casos, talvez com anticoagulação precoce, não venham a agravar e precisa de UTI“, avalia. Um outro estudo, também realizado por pesquisadores da PUC do Paraná, demonstrou que as pessoas com covid-19 têm dez vezes mais células envolvidas em processos alérgicos, como asma, do que pessoas com H1N1.

*Com informações da repórter Letícia Santini