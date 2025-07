Estudo realizado na Flórida aponta potencial para vacina contra o câncer

Objetivo dos pesquisadores é que a vacina possa ser utilizada contra todo tipo de câncer; próximo passo é avançar para testes clínicos em humanos

MICHAEL REYNOLDS/EFE Vacina foi testada em camundongos e deu resposta potente no combate ao câncer



Pesquisadores da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, desenvolveram uma vacina experimental que utiliza a tecnologia de mRNA e encontraram uma resposta imunoterápica potente contra o câncer em testes realizados em camundongos. A pesquisa foi publicada na semana passada pela revista Nature Biomedical Engineering. Essa tecnologia de mRNA ensina o sistema imunológico a reconhecer e combater agentes invasores sem a necessidade de utilizar o agente causador da doença diretamente, como ocorre em tratamentos como a quimioterapia. A nova abordagem é semelhante à utilizada no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, o que possibilita a produção em larga escala.

O objetivo dos pesquisadores é que a vacina possa ser utilizada contra todos os tipos de câncer. O próximo passo é avançar para os estudos clínicos em humanos, para que, o quanto antes, o imunizante possa ser desenvolvido e disponibilizado para a população. Essa pesquisa é um avanço sobre um estudo anterior da equipe, já que em 2024 realizou o primeiro ensaio clínico humano com uma vacina personalizada de mRNA para glioblastoma, tumor no cérebro agressivo. Também representa um avanço significativo da ciência e da medicina, trazendo uma nova esperança no combate a uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O principal autor do estudo, o oncologista Elias Sayour, disse que “a descoberta abre caminho para tratamentos alternativos à cirurgia, radioterapia e quimioterapia, com potencial para combater tumores resistentes”.

Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA