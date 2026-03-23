Ex-noiva de Vorcaro não é localizada e deve faltar a depoimentos em CPIs

Martha Graeff foi convocada pela CPMI do INSS e CPI do Crime Organizado para esclarecer vazamento de mensagens que apontam suposto esquema envolvendo o Banco Master e autoridades políticas

Divulgação / Instagram Martha Gonçalves Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



A empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não foi localizada pelo Congresso e é aguardada como ausência nos depoimentos marcados para esta semana. Ela foi convocada para ser ouvida na tarde desta segunda-feira (23) pela CPMI do INSS e, na quarta-feira (25), pela CPI do Crime Organizado.

Morando há anos nos Estados Unidos, Martha não respondeu às tentativas de contato feitas pelos membros das comissões, por seus próprios advogados ou pela Polícia Legislativa do Senado, acionada oficialmente para tentar notificá-la. Sem qualquer confirmação, a expectativa é de que ela não compareça às oitivas.

A convocação da empresária ocorreu após o vazamento de conversas entre ela e Vorcaro. As mensagens colocaram Martha no centro da polêmica, pois revelariam detalhes das articulações do banqueiro com figuras do alto escalão da República. Nos diálogos vazados, Vorcaro supostamente relata encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos – PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União – AP).

As conversas também citam o senador e ex-ministro Ciro Nogueira como um grande amigo de Vorcaro, afirmando que o parlamentar teria atuado para aprovar matérias legislativas que beneficiariam o Banco Master.

Diante desses detalhes expostos nas mensagens, investigadores avaliam que Martha Graeff teve acesso a informações que poderiam aprofundar as apurações contra Vorcaro.

Além do trânsito político do ex-noivo, recai sobre a influenciadora a suspeita de ocultação de patrimônio. As comissões investigam se Vorcaro teria transferido bens milionários para o nome de Martha durante o relacionamento com o objetivo de proteger seu patrimônio de eventuais bloqueios judiciais, visto que o banqueiro já era alvo de investigações. A defesa da empresária nega a acusação.