Vice-líder do governo dá como certo o fim da CPMI do INSS; votação deve ocorrer na quinta

Para o deputado Rogério Correia, a prorrogação dependeria de uma interferência do ministro André Mendonça, que ele não espera que aconteça

Divulgação / Câmara O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correia (PT-MG).



O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correia (PT-MG), acredita que a CPMI do INSS não será prorrogada. Em declaração ao titular desta coluna, ele disse que a leitura do relatório deve ocorrer na quarta-feira, dia 25, com votação na quinta, dia 26 — dentro do prazo final de 28 de março.

Para Correia, a prorrogação dependeria de uma interferência do ministro André Mendonça, que ele não espera que aconteça. “Como não há leitura fora do prazo, porque não tem sessão, então não se prorroga. O mais provável é encerrar.”

Domiciliar de Bolsonaro

Na avaliação do vice-líder do governo, Rogério Correia (PT-MG), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, vai basear seu parecer sobre a domiciliar de Bolsonaro exclusivamente na avaliação médica. “Se o caso é grave, se precisar de domiciliar, Alexandre de Moraes vai seguir o parecer médico. Com certeza. Vai seguir a lei”, disse ao titular desta coluna.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.