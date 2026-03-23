Gerp: Tarcísio lidera disputa pelo Governo de SP com 51%; Haddad tem 35%

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (23) mostra o primeiro cenário das intenções de voto após a oficialização da pré-candidatura de Fernando Haddad ao Governo de SP

Montagem Jovem Pan: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO e RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Esta é a primeira pesquisa divulgada após a oficialização da candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.



Na primeira pesquisa divulgada após a oficialização da pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo, o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança com 51% das intenções de voto, segundo levantamento do instituto Gerp divulgado nesta segunda-feira (23). Haddad soma 35%.

Outros 9% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos, enquanto 5% disseram não saber ou não responderam.

Fernando Haddad anunciou na última quinta-feira (19) sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. No mesmo dia, o presidente Lula (PT) confirmou que o então secretário-executivo da pasta, Dario Carnevalli Durigan, será o substituto de Haddad no comando do Ministério da Fazenda.

Senado

Na disputa pelo Senado, a pesquisa aponta Simone Tebet (PSB) na liderança, com 22%, seguida por Guilherme Derrite (PL), com 21%.

Na sequência aparecem Marina Silva (Rede), com 12%, Márcio França (PSB), com 6%, Mario Frias (PL), com 4%, Paulinho da Força (Solidariedade), com 3%, e André do Prado (PL), com 1%.

Entre os entrevistados, 17% afirmaram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 15% não souberam ou não responderam.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, oficializou neste sábado (21) sua filiação ao PSB após quase três décadas no MDB, movimento que acontece em meio à articulação do presidente Lula para lançá-la como candidata ao Senado nas eleições de 2026.

Metodologia

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 16 e 20 de março de 2026. A margem de erro é de 3,16 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-02178/2026 e foi divulgado em 23 de março.