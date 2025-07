Ex-secretário Washington Reis diz que será candidato ao governo do RJ em 2026

Exoneração foi assinada pelo governador Cláudio Castro, mas decidida pelo governador interino Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj

Reprodução/Facebook/@washingtonreisoficial Washington Reis, ex-secretário de Transportes do governo do Rio de Janeiro



A recente exoneração de Washington Reis do cargo de secretário de Transporte do Rio de Janeiro marcou o início de uma nova fase em sua carreira política. Após deixar o cargo, Reis anunciou sua candidatura ao governo do estado nas eleições de 2026. A decisão de exoneração foi assinada pelo governador Cláudio Castro, mas foi uma medida tomada pelo governador interino Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e primeiro na linha sucessória. Em uma reunião no Palácio Guanabara, Reis deixou claro que pretende liderar a chapa nas próximas eleições, descartando qualquer possibilidade de ser vice.

A entrada de Washington Reis na corrida eleitoral intensifica a movimentação política no Rio de Janeiro, que já conta com outros nomes de peso. Além dele, o próprio Bacelar também é visto como um potencial candidato ao governo do estado. Outro nome que surge nas discussões é o do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, embora ele ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre uma possível candidatura. A saída de Reis do cargo de secretário gerou desconforto entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, que defendiam sua permanência na secretaria.

Com as eleições marcadas para outubro de 2026, a disputa pelo governo do Rio de Janeiro promete ser acirrada. A movimentação precoce dos candidatos já começa a desenhar o cenário político, com alianças e estratégias sendo traçadas nos bastidores. Enquanto isso, Eduardo Paes mantém-se discreto, apesar de seu nome aparecer nas pesquisas prévias de opinião. A expectativa é que, nos próximos meses, o cenário político se torne ainda mais dinâmico, com novos desdobramentos à medida que a data das eleições se aproxima.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA