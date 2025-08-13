Ex-vice-presidente dos EUA critica Trump e pede desculpas a brasileiros

Al Gore participou nesta terça (12) de um debate sobre ‘Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia’, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Divulgação/Instagram/@algore Al Gore, ativista ambiental e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, também abordou o recente tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros



Em um evento realizado nesta terça-feira (12) no Rio de Janeiro, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, pediu desculpas pelo atual presidente norte-americano, Donald Trump, e afirmou que as relações entre EUA e Brasil não devem ser vistas pelas “lentes de Trump ou de Jair Bolsonaro“. A declaração ocorreu durante um debate sobre “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, sediado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Gore, ativista ambiental e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, também abordou o recente tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros. Em resposta, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que dividiu o palco com o norte-americano, assegurou que o banco está preparado para auxiliar as empresas brasileiras impactadas pelas sobretaxas.

Crise cimática como “desafio mais complexo da humanidade”

O foco principal do debate foi a emergência climática. Al Gore classificou a situação como “gravíssima” e “o desafio mais complexo que a humanidade já enfrentou”. Ele alertou que muitas pessoas ainda não compreenderam a magnitude do problema, destacando que 175 milhões de toneladas de poluentes são emitidas diariamente na atmosfera, e reforçou a urgência de acelerar as iniciativas para controlar o aquecimento global.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aloizio Mercadante endossou a preocupação, manifestando grande inquietação com o aquecimento do planeta e os eventos climáticos extremos. Ele citou a recente tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, ocorrida em 2024, como um exemplo concreto dos impactos devastadores das mudanças climáticas.

A visita de Al Gore não se encerra com o debate. Ele permanecerá no Rio de Janeiro até o próximo domingo (17), participando de uma série de encontros e eventos focados na sustentabilidade e na busca por soluções para a crise climática.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA