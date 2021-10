Evento-teste no Rio reúne milhares de pessoas sem máscara e distanciamento

Com autorização da Prefeitura, festa foi realizada no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca

Reprodução / Instagram / @CurtaEsbornia Imagens divulgadas pelos organizadores mostram evento lotado com milhares de pessoas



Uma festa com centenas de pessoas sem máscara e sem regras de distanciamento social foi realizada neste sábado no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, uma área aberta de 150 mil m². Com autorização da Prefeitura Municipal para ocorrer, o evento nomeado de ‘Esbórnia Retake‘ tinha autorização para receber até quatro mil pessoas e os presentes precisavam comprovar que tinham o esquema vacinal completo (ou seja, as duas doses de CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer, ou a dose única da Janssen) e apresentar resultado de teste negativo para a doença feito 48 horas antes do evento. Os participantes também serão monitorados por 14 dias contando a partir de ontem, para garantir que não houve exposição ao vírus, de acordo com base de dados enviada pelos organizadores.

“Por se tratar de um evento controlado, com todos os presentes (público e força de trabalho) testados e vacinados, não se faz necessário o uso obrigatório de máscara e o distanciamento. Essa liberação é exclusiva para eventos-teste, com rigoroso protocolo sanitário”, disse a Secretaria Municipal de Saúde em nota oficial. A cidade do Rio prevê uma abertura gradual nas próximas semanas, caso a vacinação siga avançando: atualmente em 58,3% dos cariocas com o esquema vacinal completo, a prefeitura afirma que irá retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos caso chegue a 65% até a próxima sexta, 15. Também há a previsão de exigir o uso das peças faciais apenas em ambientes hospitalares e no transporte público se 75% da população estiver completamente vacinada até 1º de novembro.