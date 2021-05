Família dos EUA cria banda na quarentena e faz sucesso nas redes sociais

‘Quarantined Quartet’ começou pandemia com pouco mais de 50 seguidores e hoje acumula 230 mil fãs nas redes sociais

Quarantined Quartet/Reprodução de vídeo Família publica vídeos no Instagram



Uma família da cidade de Nova York resolveu passar o tempo do isolamento social usando suas habilidades com violão e guitarra para montar a banda “Quarantined Quartet” e divulgar sua música nas redes sociais. Jason e Elysa são casados e músicos profissionais. Os seus filhos, Joseph, de 10 anos, e Noah, de 8, sempre tocaram violão, mas nunca juntos com os pais. As músicas preferidas são espanholas, mas o repertório vem aumentando: essa semana eles tocaram “Brasileirinho”, de Waldir Azevedo. Hoje eles têm 230 mil seguidores no Instagram, algo que o pai da família, Jason Hochman, jamais imaginou. “A gente não tocava juntos, ai com a pandemia aproveitamos que estávamos em casa e criamos esse grupo familiar. Começamos com 50 seguidores no Instagram, hoje temos 230 mil. É incrível ver as pessoas participando e até tocando nossas músicas”, afirmou. Com a volta a rotina e as crianças indo pra escola, a família ensaia menos, mas continua compondo durante a noite. Com mais de 100 milhões de pessoas que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos, equivalente a 32% da população, logo mais a banda vai poder se apresentar publicamente

*Com informações do repórter Victor Moraes