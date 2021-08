Padre de 75 anos é encontrado morto na Zona Oeste de São Paulo

Corpo foi achado na residência do sacerdote e estava em estado avançado de decomposição

Reprodução / Facebook Paulo Francisco Santana Ribeiro era natural de Minas Gerais; ele fez os estudos eclesiásticos na Europa e foi ordenado padre em 1974



A Polícia vai investigar a morte de um padre na Zona Oeste de São Paulo. Paulo Francisco Santana Ribeiro, 75 anos, morreu em casa e ainda não há informações sobre a causa do óbito. Segundo a Polícia Militar, foi um capelão que trabalhava com a vítima que o encontrou e e avisou a policia. O corpo foi achado em estado avançado de decomposição e estaria no local há pelo menos quatro dias. Nesta segunda-feira, 30, vizinhos pararam em frente a residência do sacerdote, localizada na Lapa, região da capital paulista, e lamentaram o ocorrido. A aposentada Maria das Neves conta que ficou muito triste ao saber da notícia. “Uma pessoa maravilhosa. Moro aqui e não sabia [da morte]. A minha irmã, que ele fez o casamento da filha dela, que me avisou. Ele era muito bom, sempre encontrava com ele”, disse.

O auxiliar de escritório Edson Alberto conhecia o padre há mais de 20 anos. Ele diz não ter ouvido nada de estranho nos últimos dias, e ressaltou que a vizinhança é muito calma. “Sossegado, era um padre tranquilo mesmo, conversava com todo mundo. Um padre da paz mesmo. Aparte da noite aqui é um sossego danado, depois das 18 horas isso fica apagado e qualquer movimento a gente consegue ouvir. Então, não ouvimos nada, nada, nada”, afirmou. De acordo com a 1ª Companhia do Quarto Batalhão, que atendeu a ocorrência, o quarto na residência do sacerdote estava bastante bagunçado. Agora, a polícia vai investigar o caso. A Arquidiocese de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que Padre Paulo era natural de Minas Gerais. Ele fez os estudos eclesiásticos na Europa e ao retornar ao Brasil foi ordenado padre em 1974.

*Com informações da repórter Carolina Abelin