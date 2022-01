Governo de SP determina que escolas exijam comprovante da vacina contra a Covid-19

Caso os pais não apresentem o documento, o Conselho Tutelar, Ministério Público e autoridades sanitárias deverão ser notificados

Divulgação/Governo de SP 12% das crianças já receberam a primeira dose no Estado



A Secretaria de Educação de São Paulo determinou que os estudantes da rede estadual apresentem comprovante de vacinação contra a Covid-19. A resolução será publicada no Diário Oficial neste sábado, 29. Segundo a pasta, os alunos poderão frequentar as aulas presenciais mesmo sem imunização até o fim do bimestre. No entanto, caso os pais não apresentem o documento em até 60 dias, o Conselho Tutelar, Ministério Público e autoridades sanitárias deverão ser notificados. A medida vale para crianças a partir de 5 anos, que já podem receber a vacina no Estado. Segundo o governo estadual, 12% do público entre 5 a 11 anos foi vacinado com a primeira dose.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos