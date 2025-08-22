Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > FBI faz operação na casa de ex-assessor de segurança de Donald Trump

FBI faz operação na casa de ex-assessor de segurança de Donald Trump

Segundo informações de fontes próximas ao caso, a operação investiga a suspeita de que John Bolton teria mantido ou vazado informações sigilosas em seu livro de memórias

  Por da Redação
  • 22/08/2025 12h35
Foto de SAUL LOEB/AFP Batida FBI O diretor do FBI, Kash Patel, comentou o caso em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter), afirmando: "Ninguém está acima da lei"

O FBI realizou uma operação de busca na residência de John Bolton, ex-assessor de Segurança Nacional do ex-presidente Donald Trump, na manhã desta sexta-feira (22). A ação, que ocorreu na cidade de Bethesda, em Maryland, está supostamente ligada a uma investigação sobre o manuseio de documentos classificados. Segundo informações de fontes próximas ao caso, a operação investiga a suspeita de que Bolton teria mantido ou vazado informações sigilosas em seu livro de memórias, “The Room Where It Happened” (O Quarto Onde Aconteceu, traduzido do inglês), publicado em 2020. A publicação da obra já havia gerado atritos com a Casa Branca na época de seu lançamento. A operação contou com o apoio da polícia do condado de Montgomery e agitou a rotina da pacata cidade por volta das 7h da manhã, no horário local.

O diretor do FBI, Kash Patel, comentou o caso em uma postagem na plataforma X (antigo Twitter), afirmando: “Ninguém está acima da lei”. A declaração foi interpretada como um recado direto sobre a seriedade da investigação e um aviso a outras figuras políticas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a prisão ou detenção de John Bolton. No entanto, o episódio intensifica o debate sobre os limites entre a liberdade editorial e a segurança nacional nos Estados Unidos, com potencial para gerar significativas repercussões políticas em Washington, especialmente com a aproximação das eleições de meio de mandato em 2026.

John Bolton é conhecido por sua postura “linha-dura” em política externa e por ser um crítico contundente tanto de antigos aliados quanto de adversários políticos. A investigação em curso o coloca como uma peça central em um cenário político já tensionado na capital americana.

Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA

