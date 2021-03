Flávio Bolsonaro diz que novas restrições são ações ‘ditatoriais’

Apesar de não citar nomes, críticas pareciam ser direcionadas aos adversários políticos — entre eles o governador de SP, João Doria

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Recentemente, medidas mais duras foram adotadas em São Paulo e no Distrito Federal



O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez duras críticas aos governantes brasileiros que vem adotando medidas rígidas de circulação e funcionamento para tentar evitar o avanço da pandemia de Covid-19. Recentemente, medidas mais duras foram adotadas em São Paulo e no Distrito Federal. Flávio Bolsonaro não citou nominalmente nenhum governante, mas as críticas pareciam ser direcionadas aos adversários políticos — entre eles o governador de São Paulo, João Doria. Para Flávio Bolsonaro, lockdown é medida usada por mau gestor.

Na avaliação do senador, quem adota lockdown, inclusive, pode ser comparado a um ditador. “É muito mais fácil agora uma medida ditatorial, fechar uma cidade, fechar um estado, para dizer que está fazendo alguma coisa, dar uma satisfação à população. Ser gestor como ditador é mole.” O filho do presidente Jair Bolsonaro, o irmão dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outras personalidades participaram de um evento nesta segunda-feira aos pés do Cristo Redentor — monumento que completa 90 anos em 2021. Uma agenda de eventos está programada para acontecer o aniversário, no fim do ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga