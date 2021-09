Frente fria no RJ provoca ventania, mar agitado, queda de árvores e problemas nos transportes

Por segurança, ponte Rio-Niterói precisou ser fechada por alguns minutos

Após uma manhã quente e ensolarada, uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, 21, com rajadas de vento de mais de 70 km/h, que provocou queda de árvores e fios da rede elétrica, além de muita dor de cabeça no trânsito da capital. Janelas e vidraças chegaram a quebrar com a força da ventania. A circulação dos ramais de Japeri, Santa Cruz, Belford Roxo, Saracuruna e extensões de Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim foi suspensa. A ponte Rio-Niterói precisou ser fechada nos dois sentidos por alguns minutos. O fluxo foi liberado com o apoio de comboio de segurança organizado pela concessionária da ponte. A perspectiva para esta quarta-feira, 22, é de ressaca no litoral do Rio. As onda do mar devem passar dos dois metros de altura. O grupamento marítimo e a Marinha do Brasil emitiram alertas para banhistas, surfistas e pescadores. Não há registros de feridos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga