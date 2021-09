PM é investigado após chutar e arrastar uma mulher em Teresópolis, no RJ

Segundo testemunhas, os agentes foram acionados após duas mulheres se envolverem em uma briga; Polícia Militar afirmou que o policial usou as medidas de segurança necessárias

Reprodução Imagens mostram uma mulher caída no chão e outra recebendo um chute de um policial militar e sendo arrastada



Um policial militar do Rio de Janeiro está sendo investigado por ter chutado e arrastado uma mulher durante abordagem. O aconteceu em Teresópolis, cidade da região Serrana do Estado, e repercutiu nas redes sociais após vídeos mostrarem a ação policial. Segundo testemunhas, duas mulheres com sinais de embriaguez teriam se envolvido em uma confusão e, por isso, a polícia foi acionada para conter o tumulto. Imagens mostram uma mulher caída no chão e outra recebendo um chute de um policial militar e sendo arrastada. Supostamente ela estaria portando uma arma branca. Ao ser questionada sobre o vídeo, a Polícia Militar informou que o agente de segurança usou medidas necessárias para desarmar a mulher que estava com uma faca e evitar que algo pior pudesse acontecer. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também está apurando o caso.

