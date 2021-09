Furação Nicholas atinge o Texas com risco de inundações; 130 mil estão sem energia

Fenômeno é classificado como de categoria 1, em uma escalada que vai até cinco, e traz ventos de quase 100 km/h para a região

EFE/ NOAA-NHC Inicialmente, o fenômeno Nicholas era uma tempestade tropical; agora, o furação traz risco de inundações



O furação Nicholas atingiu o solo do Texas, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 13. O fenômeno, que era uma tempestade tropical, é classificado como de categoria 1, em uma escala que vai até 5, e já traz ventos de quase 100 km/h para a região. Com isso, o governador Greg Abbott declarou estado de atenção no Texas, já que o furação promete trazer muita chuva, com risco de inundações no estado, que sofreu há poucos dias pela passagem do Ida. Nicholas deve chegar a Mississipi e Louisiana entre esta terça-feira e o início da quarta. A previsão é que, mesmo sendo de categoria 1, o furação deixe estragos. Até o momento, 130 mil moradores já estão sem energia elétrica em decorrência da chegada do fenômeno.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano