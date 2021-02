Gestão Doria entrega 210 apartamentos para moradores de baixa renda em São Paulo

Até o momento, a Parceria Público Privada da Habitação já entregou 1.443 moradias sociais na região central da capital paulista

ISABELLA FINHOLDT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Amary entregou as chaves para Maria de Fátima e para mais duas famílias, que simbolicamente representavam todos os moradores beneficiados pelo empreendimento



A vendedora Maria de Fatima, de 35 anos, recebeu, nesta terça-feira, 23, a chave do seu novo apartamento, localizado na Rua General Couto de Magalhães, no Centro de São Paulo. Ele foi construído pela Parceria Público Privada (PPP) da Habitação do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura Municipal. Maria de Fátima, que mora e trabalha na região central da capital paulista, não vê a hora de se mudar com as filhas e a mãe para o novo lar. “Inexplicável. A realização de um sonho, uma vida inteira. Foi um pouco demorado, a pandemia atrasou um pouco esse sonho, mas Graças a Deus deu tudo certo.”

O Secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, entregou as chaves para Maria de Fátima e para mais duas famílias, que simbolicamente representavam todos os moradores beneficiados pelo empreendimento. “Nós temos três objetivos, o principal é fazer com que pessoas que moravam longe do local de trabalho pudessem morar do lado do local de trabalho. O segundo é a realização do sonho da casa própria, quando estamos fazendo exatamente isso. E o terceiro é uma ação de revitalização, de urbanismo moderno, com conceitos modernos, com fachada ativa, onde temos o comércio junto com as residências”, disse. Até o momento, a PPP da Habitação já entregou 1.443 moradias sociais na região central da Capital.

*Com informações do repórter Victor Moraes