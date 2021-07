Governo antecipa demolição de resto do prédio que desabou em Miami

Com proximidade de tempestade tropical Elsa, autoridades temem que o fenômeno climático derrube a estrutura na direção errada; operações de buscas foram suspensas neste sábado

EFE/ Giorgio Viera Expectativa é que seja possível acessar uma pasta da pilha de destroços que ainda não foi alcançada pelos Bombeiros



A parte que ainda está em pé do edifício que desabou na semana passada em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, vai ser demolida. Com aproximação da tempestade tropical Elsa à região, autoridades decidiram acelerar o processo. O governo local teme que o fenômeno climático derrube a estrutura, já fragilizada, na direção errada. A demolição da parte que ainda está de pé deve permitir que as equipes de resgate trabalhem sem a ameaça de um segundo colapso. A expectativa é que seja possível acessar uma pasta da pilha de destroços que ainda não foi alcançada pelos Bombeiros. Os moradores do local não poderão retornar à estrutura para recuperar objetos pessoas. As operações de buscas foram suspensas na tarde deste sábado, 3, para preparar o local. Investigadores federais tentam preservar evidências antes da demolição.

*Com informações da repórter Nanny Cox