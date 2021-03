Governo britânico identifica 6ª pessoa contaminada com variante brasileira da Covid-19

Três dos infectados tinham sido encontrados na Escócia e outros dois na Inglaterra, último caso foi identificado no norte de Londres nesta semana

ANDRE LUCAS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/21 Controle de variante brasileira está bem rígido no Reino Unido



O governo britânico informou nesta sexta-feira, 05, que encontrou a sexta pessoa que contraiu a Covid-19 com a variante brasileira, a P.1, que surgiu em Manaus. De acordo com o correspondente da Jovem Pan no Reino Unido, Ulisses Neto, a mídia e o governo tratavam esse paciente como “pessoa misteriosa” por não ter preenchido os dados corretamente durante o exame. A preocupação do governo é grande porque uma infecção pela variante brasileira pode colocar em risco todo o esforço de vacinação do país, que já tem mais de 20 milhões de imunizados. Ao todo foram diagnosticada seis britânicos com a variante P.1 e cinco estavam identificadas: três na Escócia e duas na Inglaterra.

Depois de muita procura, a própria pessoa entrou em contato com as autoridades ao longo da semana para informar que tinha sido infectada pela variante brasileira. O governo, então, iniciou um processo longo de investigação para determinar quem teve contato com a pessoa infectada, mas garantiu que ela permaneceu em isolamento durante os últimos dias, assim como os outros moradores da residência. Mesmo assim, o governo determinou uma testagem em massa na região do Sul de Londres, próximo da casa do infectado. Não há dados e informações pessoas de quem contraiu a doença devido ao rígido sistema de proteção de dados no Reino Unido.