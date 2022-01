Governo de SP promete Rio Pinheiros mais limpo até o final do ano

Primeiro trecho a ser entregue, previsto para abril de 2022, possui 8 km e fica entre as pontes Transamérica e a Cidade Jardim

Rovena Rosa / Agencia Brasil Rio Pinheiros deverá ser despoluído até o final de 2022



O governo do Estado de São Paulo, com a secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e também a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), prometeu despoluir o rio Pinheiros até o final de 2022. A operação de saneamento básico, vai contar com a retirada de resíduos e construção de estações de tratamento. O governador João Doria (PSDB) também prometeu revitalizar os arredores do rio, instalando lojas, parques e até um cinema próximos a ele. Atualmente, a área já é utilizada como ponto de lazer nos finais de semana por causa da ciclovia existente na margem do rio. Durante a semana, muitas pessoas também utilizam a pista para se locomover até o trabalho. As obras a serem executadas nos arredores devem ser finalizado em 2024. O investimento total será de R$ 3,5 bilhões.

O primeiro trecho que vai ser entregue, em abril de 2022, possui 8 km e fica entre as pontes Transamérica e a Cidade Jardim; o segundo, com previsão para julho, será entre as pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária; e o terceiro depende da conclusão de uma outra obra de energia elétrica, da Enel. De acordo com o governo, já foram conectados 516 mil imóveis dos arredores de córregos que desembocam no rio Pinheiros até a rede de esgoto, o que corresponde a 97% da meta. Entretanto, até o momento, o rio ainda está com lixo, como garrafas plásticas, mas em muito menor quantidade que anteriormente.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini