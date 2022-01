São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos nesta terça-feira

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a capital paulista segue com tempo instável nas próximas horas

Chuvas podem causar alagamentos na capital paulista



A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira, 11, devido às chuvas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura informou que uma grande área de instabilidade se formou entre as cidades de Rio Claro e Campinas, e já atua com forte intensidade na capital paulista. Segundo o órgão, o município segue com tempo instável nas próximas horas. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte nas zonas Sudeste e Oeste. Já nas zonas Norte, Sul e no Centro, as precipitações são leves. As marginais Tietê e Pinheiros também estão em estado de atenção. Segundo o CGE, a quarta-feira pode começar com chuviscos isolados e nebulosidade. A previsão é de mínima de 18°C e a máxima de 25°C, em função da redução da quantidade de nuvens e dos maiores períodos de sol ao longo do dia. A partir do início da tarde são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos, que poderão gerar pontos de alagamentos pela cidade.