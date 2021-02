Governo e Congresso buscam melhor saída para privatização da Eletrobras, diz Bento Albuquerque

O ministro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e demonstrou apoio para ajudar nas articulações e discussões sobre propostas em andamento

Agência Brasil Bento Albuquerque afirmou que a decisão será tomada de forma conjunta



O governo federal vai discutir com o Congresso Nacional o melhor dispositivo para privatizar Eletrobras, a afirmação é do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele destaca que a decisão será tomada de forma conjunta. “Nós ainda não decidimos como vai ser isso. Vamos decidir isso com o Congresso Nacional se mantém o projeto de lei ou o governo encaminha uma medida provisória que está sendo avaliada há alguns meses”, disse. O ministro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em uma visita de cortesia e disse que colocou sua pasta à disposição para ajudar nas articulações e discussões sobre os projetos da nova Lei do Gás, pendente de votação final na Casa e a privatização da estatal. A intenção é que as pautas sejam destravadas e votadas o mais rápido possível. Bento Albuquerque afirmou ainda que não tratou da questão dos combustíveis, mas que o governo mandará ainda esta semana para o Congresso o projeto de lei para mudar a forma de cobrança do ICMS sobre os produtos.

*Com informações do repórter Daniel Lian