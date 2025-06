Governo Lula é reprovado por 56,7% da população, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento de opinião pública do instituto apresentou um panorama sobre a situação eleitoral no Brasil, com foco na administração Federal

Um levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (25) trouxe à tona dados significativos sobre a percepção da população em relação à administração do governo federal. De acordo com a pesquisa, 56,7% dos entrevistados desaprovam a gestão atual, enquanto 39,8% a aprovam. Um pequeno percentual, 3,5%, não soube ou preferiu não responder. Quando o foco se volta para o terceiro mandato do presidente Lula, as opiniões se dividem: 8,8% consideram a gestão ótima, 16,8% a classificam como boa, e 25,8% a avaliam como regular.

Em contrapartida, 9,6% dos entrevistados consideram a administração ruim, e 37,9% a julgam péssima. Apenas 1,1% não souberam ou não responderam. A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 22 de junho, abrangeu 2020 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal, em 162 municípios do país, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e um grau de confiança de 95%.

