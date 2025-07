Governo reconhece situação de emergência em 11 cidades do Rio Grande do Sul

De acordo com ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com o reconhecimento, as prefeituras ficam aptas a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil

Na última segunda-feira (07), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 11 municípios do Rio Grande do Sul, que foram severamente afetados por intensas chuvas. Este reconhecimento foi formalizado através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A maioria dos municípios listados enfrentou problemas devido às chuvas intensas, enquanto um deles foi particularmente afetado por alagamentos. Com este reconhecimento, as prefeituras locais agora têm a autorização necessária para solicitar recursos do governo federal, que serão fundamentais para ações de Defesa Civil, como a aquisição de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza e higiene pessoal.

Atualmente, o Rio Grande do Sul possui um total de 358 reconhecimentos de emergência vigentes, conforme informado pelo ministério. Dentre esses, 39 são devido à estiagem, 36 por chuvas intensas, seis por vendaval, três por queda de granizo, três por enxurrada e um por alagamento. As prefeituras têm a possibilidade de solicitar assistência diretamente ao ministério, mas muitos municípios ainda estão em busca de ajuda, não apenas por causa das estiagens, mas agora também devido às fortes chuvas que têm causado diversos transtornos nos últimos meses. A expectativa é que, com o reconhecimento e a liberação de recursos, as situações de emergência possam ser resolvidas o mais rapidamente possível.

*Com informações de Arthur Cipriani

*Reportagem produzida com auxílio de IA