Guarulhos vai exigir passaporte da vacina a partir de 1º de setembro

Prefeito Guti afirma ter o apoio da Associação Comercial de Guarulhos e pretende conscientizar a população sobre a importância da vacina



A cidade de Guarulhos vai exigir passaporte de vacinação contra a Covid-19 a partir do dia 1º de setembro. Todos acima de 18 anos anos somente poderão frequentar lojas, bares, restaurantes, academias, shows e shoppings se apresentarem o comprovante de imunização com, pelo menos, a primeira dose. O prefeito Gustavo Henrique Costa, o Guti, promete rigor na fiscalização da medida. “Isso é extremamente importante para que a gente volte, de fato, a uma retomada econômica eficiente garantindo maior segurança nos quesitos sanitários. Por isso é muito importante que cada comércio de Guarulhos faça a sua parte. A cidade vai estar fiscalizando e, caso isso não aconteça, terão algumas penalidades como multa, multa dobrada em reincidência e lacração do mesmo comércio.”

O prefeito Guti afirma ter o apoio da Associação Comercial de Guarulhos e pretende conscientizar a população sobre a importância da vacina. O deputado Felipe Carreras, do PSB, de Pernambuco, apresentou um projeto à Câmara para um documento eletrônico que ateste a vacinação contra doenças infecciosas, para ser homologado pelo Ministério da Saúde. O tema gerou grande polêmica e não há expectativa de votação. Na França, em agosto, o documento passou a ser exigido em espaços fechados de bares, restaurantes, espetáculos, eventos com grandes aglomerações, hospitais e no embarque em aviões, trens e ônibus. Paris registrou muitos protestos contrários à utilização do passaporte sanitário no país.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos