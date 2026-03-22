‘Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo’, diz Nunes

Durante evento evangélico, atual prefeito também afirmou que Simone Tebet se tornou uma ‘marionete do Lula’ ao trocar o MDB pelo PSB para disputar o Senado

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo Nunes afirma que Haddad foi o pior prefeito da história de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, durante um evento da comunidade evangélica realizado no sábado (21). Ao comentar o cenário para as próximas eleições, Nunes classificou a gestão de Haddad à frente da capital paulista como um fracasso histórico. As declarações aconteceram em entrevista exclusiva à Jovem Pan.

Para o atual prefeito, Haddad foi o “pior prefeito que já teve na história desta cidade” e um dos “piores ministros deste Brasil”. Nunes justificou sua fala citando o recorde no pagamento de juros da dívida pública, que atingiu R$ 1 trilhão, e a suposta fuga de empresas do país sob a gestão econômica atual. Segundo ele, os “méritos” de Haddad seriam todos do lado negativo.

As críticas também foram direcionadas a Simone Tebet, que oficializou sua mudança do MDB para o PSB para tentar uma vaga no Senado por São Paulo em 2026. Nunes afirmou que a ministra era uma “política muito grande” que se “apequenou” para ser uma “marionete do Lula”. Ele sugeriu que Tebet optou por São Paulo por não ter viabilidade eleitoral no Mato Grosso, sua base política original.

Ao projetar o futuro do grupo político de direita, o prefeito enfatizou que a união será fundamental para derrotar o atual governo federal. Nunes citou nomes como Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Romeu Zema, defendendo que todos devem estar juntos em um eventual segundo turno para “resgatar o Brasil”. As declarações foram acompanhadas pelo governador Tarcísio de Freitas, com quem Nunes dividiu a agenda no evento.