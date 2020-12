Homem aparece fazendo ‘número dois’ em audiência da Alerj

Encontro não foi interrompido, mas houve um corte rápido para tirar a cena do foco

Reprodução/Rádio Jovem Pan Deputadas e até o secretário de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, participavam da sessão e viram a cena



Um homem apareceu sentado no vaso sanitário fazendo o ‘número dois’ nesta quinta-feira, 10, em uma sessão da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O caso cômico ocorreu em uma reunião virtual. O participante esqueceu a câmera ligada no momento em que foi ao banheiro. Todo mundo viu ele sentado no vaso em meio à sessão. O encontro não foi interrompido, mas segundos depois do flagrante, houve um corte rápido para tirar a cena do foco.

Deputadas e até o secretário de Saúde do Rio, Carlos Alberto Chaves, participavam da sessão e viram a cena — que entra para a história das maiores gafes da Assembleia Legislativa da cidade. Em agosto desse ano, um episódio parecido aconteceu em uma outra sessão da Câmara Municipal. Um homem apareceu fazendo sexo com uma mulher durante a reunião virtual da Comissão de Educação. A cena desta quinta-feira foi deletada da transmissão nas redes sociais, posteriormente.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga