Homem armado tenta invadir castelo de Rainha Elizabeth II após mensagem de Natal

Suspeito de 19 anos foi preso pela polícia britânica após tentar entrar no Castelo de Windsor; monarca prestou homenagem ao marido, que faleceu em abril

Ben Stansall/Pool via REUTERS A rainha disse que encontrou "muito consolo" com as várias homenagens que recebeu após a morte do duque de Edimburgo



A polícia britânica prendeu um homem armado que invadiu o Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth passa as festas de fim de ano. O suspeito, de 19 anos, não chegou a entrar em nenhum prédio e o protocolo foi acionado logo após a invasão. Os integrantes da família real foram avisados do ocorrido e o homem está sob custódia da polícia. Devido ao aumento de casos da Covid-19 no Reino Unido, a rainha Elizabeth cancelou as festas, tradicionalmente comemoradas no leste da Inglaterra, e permaneceu no Castelo de Windsor. Durante uma mensagem de Natal, a monarca prestou uma homenagem ao marido, príncipe Philip, que faleceu em abril deste ano.

Ao se dirigir a população britânica, ela disse que este ano, especialmente, entende que o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. A rainha disse que encontrou “muito consolo” com as várias homenagens que recebeu após a morte do duque de Edimburgo. No vídeo, a rainha está ao lado de uma foto dela e do marido. A imagem foi fotografada em 2007, quando os dois completaram 60 anos de casados. Elizabeth também estava com o broche de safira em forma de crisântemo que usou durante a lua de mel, em 1947.

*Com informações da repórter Nanny Cox