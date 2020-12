Idosa de 78 anos é a primeira vacinada contra a Covid-19 na França

A mulher foi aplaudisa pelos profissionais de saúde que acompanhavam a inauguração da imunização

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Além da França, outros países da União Europeia deram início à campanha de imunização neste fim de semana



Mauricette, de 78 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 na França, neste domingo, 27, em Sevran, na região parisiense. Ao receber o imunizante da Pfizer/BioNTech, a ex-doméstica foi aplaudida pelos profissionais de saúde que acompanhavam a inauguração da campanha. Ao todo, cerca de 20 pessoas já receberam o imunizante em Sevran. Nessa semana, a vacinação se estende a cerca de 23 estabelecimentos hospitalares e casas de repouso de Paris, Lyon, Lille e Tours. O governo francês tem o objetivo de imunizar um milhão de pessoas – entre idosos, profissionais de saúde e indivíduos vulneráveis – até o final de fevereiro de 2021. Depois devem ser priorizadas as pessoas com mais de 65 anos. O restante da população será vacinada até o final do segundo trimestre do ano que vem.

Além da França, outros países da União Europeia deram início à campanha de imunização neste fim de semana, diante do temor de uma nova variante do coronavírus originária do Reino Unido. No entanto, as autoridades de saúde têm ainda o desafio de convencer os cidadãos. A França é um dos países da Europa mais resistentes à vacina contra a Covid-19. Apenas 44% da população pretende receber o imunizante, segundo uma pesquisa publicada neste domingo pelo Journal du Dimanche.

*Com informações do repórter Victor Moraes