Idosa é atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, afirmam que disparo foi feito por policiais militares, mas informação não é confirmada pelas forças de segurança

Pixabay Bala perdida atinge idosa de 71 anos no Rio de Janeiro



Uma idosa de 71 anos foi atingida por uma bala perdida neste domingo, 21, durante uma operação da Polícia Militar (PM) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Carmelita Francisca de Oliveira foi socorrida por vizinhos e levada para o hospital estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Ela passou por exames e continua sendo avaliada pela equipe médica. O estado de saúde da idosa inspira cuidados. Segundo os moradores do conjunto de favelas, a tropa de elite da PM, o Bope, numa troca de tiros com bandidos. Ele alegam que os policiais teriam sido os responsáveis pelos disparos que atingiram a idosa, no entanto essa informação não foi confirmada pelas forças de segurança. No sábado, 20, um policial militar foi morto numa troca de tiros entre agentes de segurança e criminosos da região. Segundo o instituto Fogo Cruzado, plataforma muito utilizada por cariocas e fluminenses, somente neste ano de 2021, 24 idosos foram baleados na região metropolitana do Rio. Dentre eles, oito morreram.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga