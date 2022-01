Incêndio florestal deixa quase mil casas destruídas nos Estados Unidos

Região do Colorado sofre ainda com fortes ventos e tempestade de neve, o que dificulta a busca por sobreviventes; 35 mil pessoas estão desalojadas e três seguem desaparecidas

EFE/EPA/BROOMFIELD POLICE DEPARTMENT As autoridades locais afirmam que os focos de calor se alastraram pelos fortes ventos



Uma série de incêndios florestais causaram destruição no Colorado, nos Estados Unidos. Na cidade de Denver, quase mil residências foram destruídas pelo fogo. As autoridades locais afirmam que os focos de calor se alastraram pelos fortes ventos, de até 160km/h, que atingiram o estado norte-americano desde a última quinta-feira, 30. Após os incêndios, a região também registrou uma tempestade de neve no domingo, 2, o que dificulta o trabalho das equipes na busca por sobreviventes. Ao todo, 35 mil pessoas estão desalojadas em três cidades do Colorado e três cidadãos seguem desaparecidos. Segundo a Casa Branca, as mudanças climáticas podem ser responsáveis pelos incêndios que atingem a região.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano