Na contramão da crise, Caoa projeta crescimento em 2021

Para o CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia, o Brasil vai deslanchar com as reformas discutidas pelo Congresso Nacional

Reprodução Mauro Correia indicou que todos os protocolos estão sendo seguidos nas concessionárias



O setor automotivo deve crescer em 2021. Esta é a previsão do CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia. Após um ano complicado devido a pandemia do coronavírus em todas as esferas da economia, a retomada já está sendo sentida. “Esse ano precisamos ter as reformas sendo discutidas, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, que são essenciais para o país. Nós tivemos um ano de muita discussão em 2020 sobre a pandemia, foi o grande foco e tinha que ser mesmo esse foco, tínhamos uma pandemia muito séria e muito grave. Este ano, o próprio Congresso já começou a virar um pouco e falar ‘vamos continuar com o nosso trabalho, com as reformas, concluímos a eleição dos presidentes das Casas’ e nós estamos otimistas sim, agora vamos conseguir deslanchar, o Brasil vai deslanchar, o governo vai deslanchar com as reformas e isso vai trazer um benefício muito grande para o país e devemos ter o crescimento que está se falando entre 2,5% e 3% do PIB”, disse.

Durante a entrevista nos estúdios da Panflix, da Jovem Pan, Correia indicou que todos os protocolos estão sendo seguidos nas concessionárias. “Nós acostumamos a lidar com o coronavírus, nos acostumamos com os protocolos do dia a dia. Esse protocolo utilizamos em casa também. O consumidor e a população acabou se acostumando com esses protocolos e estão vindo sim. Eles vêm, seguem os protocolos, se não seguem nós solicitamos que siga, isso está trazendo resultados, está trazendo fluxo para as lojas”, afirmou. A entrevista com o CEO do Grupo Caoa, Mauro Correia, se encontra, na íntegra, no canal da Jovem Pan no Youtube e no aplicativo Panflix.

*Com informações do repórter Daniel Lian