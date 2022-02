Inflação deve ficar acima da meta em 2022, aponta ata do Copom

Documento do comitê do Banco Central aponta que a taxa deverá somar 5,4% neste ano

EDUARDO DUARTE/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa organizada pelo Banco Central indica nova alta para a projeção da inflação



A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), divulgada nesta terça-feira, 8, estima que a inflação fique acima da meta em 2022, situando-se em 5,4%. O encontro foi realizado entre os dias 1º e 2 de fevereiro e considerou a taxa de juros variando conforme apontado pela pesquisa Focus. “As projeções de inflação do Copom situam-se em torno de 5,4% para 2022 e 3,2% para 2023. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 12% ao ano no primeiro semestre de 2022, termina o ano em 11,75% ao ano e reduz-se para 8% ao ano em 2023. Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 6,6% para 2022 e 5,4% para 2023. Adota-se a hipótese de bandeira tarifária ‘vermelha patamar 1’ em dezembro de 2022 e dezembro de 2023”, aponta o documento. “As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação”, explica o texto. A ata do Copom aponta como principais razões no cenário externo para a alta o maior risco de um aperto monetário mais célere nos EUA e a nova onda da Covid-19.