Investimentos em publicidade digital no país superam R$ 13 bilhões

Segundo especialistas, atividades de marketing e gastos com publicidade no país foram alimentados por forte consumo

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Google foi empresa que mais investiu em publicidade digital em 2020



Os investimentos em publicidade digital no país no primeiro trimestre de 2021 somaram R$ 13,2 bilhões, representando um aumento de 25% se comparado ao ano anterior. Os dados são da Kantar Ibope Media. Em 2020, os números foram inferiores, chegando a R$ 10,5 bilhões. As atividades de marketing e os gastos com publicidade foram alimentados por um forte consumo, como explica Silvio Sauerbier. Na pior fase da pandemia, a agência de publicidade dele teve um crescimento acima de 30%. “Uma agência de publicidade não pode ser só para fazer branding ou só para fazer a mídia social ou só para fazer o institucional. O cliente precisa vender o que ele tem na prateleira. É claro que você precisa vender o institucional, mostrar quem ele é, mas se ele não vender o que tem na prateleira, nada disso vai acontecer. Então é por isso que a gente tem esse conhecimento e sempre nos preocupamos com esse resultado do cliente, de faturamento, de venda, e sempre criamos relatórios para que ele consiga enxergar que o investimento que ele faz dá frutos”, afirmou.

Os gastos globais em publicidade em 2022 devem crescer cerca de 9%, em 2020, as empresas campeãs em anúncios digitais foram Google, Amazon e Metaverso. James Teodoro é dono de uma empresa de seguros. Os investimentos em publicidade na época da pandemia geraram lucros interessantes. A expectativa para 2022 é otimista, apesar dos altos custos de produção por causa da inflação. “As nossas ações de comunicação e marketing ajudaram na nossa performance final. A gente conseguiu passar uma mensagem mais objetiva, mais direta, aos nossos clientes”, disse. Os gastos com publicidade na internet subiram mais de 29%.

*Com informações do repórter Maicon Mendes