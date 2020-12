Justiça bloqueia recursos liberados em delação de Eike Batista

Suspensão foi determinada por uma juíza que cuida da recuperação judicial de uma das várias empresas do antigo Império X

Wilson Dias/Agência Brasil A delação do empresário foi homologada no mês passado pela ministra Rosa Weber do STF



Os recursos do acordo de colaboração premiada do empresário Eike Batista que foi homologado recentemente pelo STF acabaram sendo bloqueados pelo poder judiciário. A decisão da Justiça mineira prevê o bloqueio de verbas milionárias que seriam pagas por Eiki Batista no âmbito do acordo de delação. A suspensão foi determinada por uma juíza que cuida da recuperação judicial da MMX, uma das várias empresas do antigo Império X de Eike Batista. A delação do empresário foi homologada no mês passado pela ministra Rosa Weber do STF. O acordo de Eike Batista previu uma serie de obrigações. Há possiblidade, inclusive, do ex-bilionário cumprir pena no sistema carcerário e só depois ser beneficiado pela progressão de regime. Eike chegou a ser preso em 2017 e 2019 após ser alvo da Lava Jato.

A força-tarefa o acusou de manipulação de mercado de capitais e lavagem de dinheiro. Tudo para abastecer o esquema de corrupção e propina do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral. Teriam sido repassados US$ 16,5 milhões ao grupo de Cabral em troca de vantagens às empresas do chamado Império X. O ex-bilionário brasileiro teria também que pagar, por esse acordo firmado e homologado pelo STF, uma multa de aproximadamente R$ 800 milhões por conta de crimes confessados. São esses os recursos que foram bloqueados pela justiça mineira. Em princípio, a verba seria destinada ao combate a Covid-19 e ao desmatamento. Procurada, a defesa de Eike não se manifestou.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga