Justiça concede prisão domiciliar a prima de falsa vidente envolvida em golpe milionário contra idosa

Reprodução/Jovem Pan News Acervo de idosa incluía obras de pintores renomados, como Tarsila do Amaral



A Justiça do Rio de Janeiro relaxou a prisão de uma das quatro acusadas de aplicar um golpe de R$ 725 milhões contra uma idosa. Jaqueline Stanesco , prima de uma falsa vidente suspeita de liderar o golpe, deixou a prisão nesta quarta-feira, 12, e vai cumprir prisão domiciliar. Rosa Stanesco Nicolau se passava por vidente e o filho dela, Gabriel Nicolau, e a filha da idosa alvo do golpe, Sabine Boghici, continuam presos. Há um mês, as quatro pessoas tiveram a prisão temporária mantida pela 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A juíza responsável pelo caso considerou que a prisão era regular e precisava ser mantida para que a investigação não fosse prejudicada. Esse golpe ganhou notoriedade em setembro, quando a polícia descobriu detalhes sobre o crime. Genevieve Boghici, de 83 anos, que é viúva de um marchand e colecionador de obras de arte foi abordada por uma suposta vidente que previu que sua filha morreria em breve. Genevieve foi convencida a passar por uma espécie de tratamento espiritual, que na verdade era um esquema arquitetado por sua filha. Enquanto a senhora era mantida em cárcere privado e impedida de se comunicar com a família, várias obras de arte foram desviadas ao longo dos últimos dois anos pelos integrantes da quadrilha. Boa parte das obras foram recuperadas pela polícia, mas dois quadros vendidos a um museu um Buenos Aires, na Argentina, ainda estão no processo de serem recuperados pela Polícia Civil em conjunto com o Itamaraty.

