Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Justiça de SP determina transferência de sucessor de Marcola, líder do PCC, para presídio de segurança máxima

Justiça de SP determina transferência de sucessor de Marcola, líder do PCC, para presídio de segurança máxima

Conhecido como ‘Tuta’, Marcos Roberto de Almeida foi preso em maio na Bolívia, enquanto tentava obter documentos falsos para deixar o país 

  • Por Jovem Pan
  • 07/08/2025 13h52
  • BlueSky
POLICIA FEDERAL Tuta foi enviado a penitenciária de segurança máxima de SP. Foto: POLICIA FEDERAL Tuta foi enviado a penitenciária de segurança máxima de SP

A Justiça brasileira determinou a transferência de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como “Tuta”, para uma unidade prisional de segurança máxima em São Paulo. Tuta é apontado como o sucessor de Marcola no comando do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país. Ele será transferido da penitenciária federal de Brasília para a penitenciária de Presidente Venceslau, que é conhecida por seu sistema de segurança rigoroso e já abrigou Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC.

A captura de Tuta ocorreu em maio deste ano, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Ele foi detido enquanto tentava obter documentos falsos para deixar o país, em uma operação realizada pela Polícia Boliviana. A transferência de Tuta para a nova unidade prisional deve ocorrer nos próximos dias, mas a Secretaria de Administração Penitenciária optou por não divulgar a data exata por questões de segurança. A confirmação da transferência foi feita, mas detalhes adicionais foram omitidos para garantir a segurança do processo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Tuta estava foragido desde a Operação Sharks, realizada em 2020, que tinha como alvo membros do PCC. A operação foi um marco na tentativa de desmantelar a organização criminosa, que tem uma forte presença em várias regiões do Brasil. A transferência de Tuta para uma unidade de segurança máxima é vista como uma medida essencial para garantir que ele permaneça sob vigilância rigorosa, minimizando riscos de fuga ou comunicação com outros membros da facção.

*Com informações de David de Tarso 

Leia também

PCC integra parte da lista de sanções dos Estados Unidos
Saiba quem é 'Kross', líder do PCC de MG que foi preso em condomínio à beira-mar na Praia Grande
Tarcísio reage a ataques a ônibus em São Paulo: 'População não precisa ter medo'

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >