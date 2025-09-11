Justiça manda soltar três PMs envolvidos no caso Gritzbach
18 policiais militares se tornaram réus do caso e, destes, 15 foram acusados de prestar segurança privada a Vinícius, enquanto os restantes foram diretamente implicados em sua morte
Três policiais militares acusados de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach, um informante do PCC, foram libertados. O caso, que se desenrola desde maio, inclui um total de 18 policiais militares que foram tornados réus.
Dos 18 réus, 15 foram acusados de prestar segurança privada a Gritzbach, enquanto os três restantes foram diretamente implicados em sua morte. O julgamento ainda está em andamento, e o processo corre tanto na Justiça Militar quanto na Justiça Comum. As acusações contra os policiais incluem organização criminosa e homicídio, sendo que a acusação de homicídio também se refere à morte de um motorista de aplicativo, Celso Novais.
*Com informações de Danúbia Braga
*Reportagem produzida com auxílio de IA
