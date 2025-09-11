Jovem Pan > Notícias > Brasil > Justiça manda soltar três PMs envolvidos no caso Gritzbach

Justiça manda soltar três PMs envolvidos no caso Gritzbach

18 policiais militares se tornaram réus do caso e, destes, 15 foram acusados de prestar segurança privada a Vinícius, enquanto os restantes foram diretamente implicados em sua morte

  • 11/09/2025 12h59
RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Coletiva de imprensa com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit Três policiais militares acusados de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach, um informante do PCC, foram libertados

Três policiais militares acusados de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach, um informante do PCC, foram libertados. O caso, que se desenrola desde maio, inclui um total de 18 policiais militares que foram tornados réus.

Dos 18 réus, 15 foram acusados de prestar segurança privada a Gritzbach, enquanto os três restantes foram diretamente implicados em sua morte. O julgamento ainda está em andamento, e o processo corre tanto na Justiça Militar quanto na Justiça Comum. As acusações contra os policiais incluem organização criminosa e homicídio, sendo que a acusação de homicídio também se refere à morte de um motorista de aplicativo, Celso Novais.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

