Trump fará evento de despedida no mesmo dia da posse de Joe Biden

Solenidade do republicano deve acontecer nesta quarta-feira, 20, quatro horas antes do presidente eleito fazer seu juramento em Washington

EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL /04.11.2020 Apoiadores e ex-funcionários do governo já receberam o convite para o evento do republicano



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a data e o horário para sua despedida, após informar que não irá comparecer à posse de seu sucessor, Joe Biden. Para esta quarta-feira, 20, Trump fará uma despedida na Base Conjunta Andrews, em Maryland, às 8 horas no horário local. A cerimônia deve acontecer quatro horas antes de Biden fazer seu juramento em Washington. Apoiadores e ex-funcionários do governo já receberam o convite para o evento do republicano.

A última vez que um presidente americano se recusou a participar da cerimônia de transição de cargo foi há 152 anos. Faltando apenas um dia para a posse de Joe Biden, Washington está em estado máximo de alerta no complexo do Capitólio. O Congresso americano foi fechado e isolado nesta segunda-feira, 18, após um incêndio atingir os arredores da sede. Todas as entradas e saídas do prédio foram fechadas. Os participantes do ensaio da cerimônia de posse, que ocorria no lado de fora do prédio, também foram evacuados. A Polícia do Capitólio informou que o alerta tratou-se de uma “abundância de cautela”, que está com segurança reforçada, após a invasão do último dia 6.

