Leilão da CPTM nesta terça deve gerar mais de R$ 3 bilhões em investimentos

Contrato para operar as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda terá duração de 30 anos; ao menos seis grupos devem apresentar ofertas

Uriel Punk/Estadão Conteúdo A linha 8 liga o município de Itapevi até o centro de São Paulo, passando por Barueri, Osasco, Lapa e Barra Funda; já a linha 9 liga Osasco ao Grajaú, passando pela marginal Pinheiros



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) promove nesta terça-feira, 20, o leilão de concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. O contrato para operar as duas rotas terá duração de 30 anos prevê investimentos da ordem de R$ 3,2 bilhões, grande parte com a compra de trens novos para a CPTM. Vencerá a disputa o grupo que oferecer a maior outorga. O valor mínimo é de R$ 321 milhões. A expectativa as autoridades é de um ágio até cinco vezes maior. Pelo menos seis grupos estudaram a fundo o projeto e podem entregar ofertas. O temos é que gaja uma tentativa de impugnação e questionamentos na Justiça. Por isso, governo colocou mobilizou seu corpo jurídico de prontidão e segue monitorando eventuais ações judiciais. O mercado considera os projetos atrativos devido ao grande número de passageiros. A linha 8 liga o município de Itapevi até o centro de São Paulo, passando por Barueri, Osasco, Lapa e Barra Funda. Já a linha 9 liga Osasco ao Grajaú, Zona Sul da capital, passando pela marginal Pinheiros. O governo projeta conceder incentivo para os fabricantes de trens.

*Com informações do repórter Daniel Lian