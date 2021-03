Lira quer presença dos governadores em debate sobre Orçamento 2021

A reunião deve ser realizada por videoconferência ainda nesta semana; a ideia é ouvir sugestões dos comandantes estaduais para o enfrentamento dos efeitos da Covid-19

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Arthur Lira também comentou sobre a iniciativa de retirar alguns itens da chamada PEC da Imunidade, dentre eles o que alterava pontos da Lei da Ficha Limpa



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer que os governadores participem do debate para a formulação do Orçamento 2021. A ideia é ouvir dos comandantes estaduais sugestões para tramitarem em caráter de urgência e que possam ser adotadas com o objetivo de enfrentar os efeitos da Covid-19, desde que seja respeitado o teto de gastos. A reunião deve ser realizada por videoconferência ainda nesta semana. A informação, confirmada por Lira pelo Twitter neste domingo, 28, já havia sido dada pelo parlamentar no sábado em uma entrevista à advogados. Na ocasião, o presidente da Câmara afirmou que a alta de casos da doença era “previsível” e lembrou que a recuperação econômica do país está diretamente relacionada à vacinação. “O que nós temos que agilizar, e aí todos nós juntos, política, empresários, governadores, deputados, senadores, o Executivo, sociedade civil organizada, são vacinas”, disse.

Arthur Lira também comentou, neste final de semana, a iniciativa de retirar alguns itens da chamada PEC da Imunidade, dentre eles o que alterava pontos da Lei da Ficha Limpa. A medida foi tomada para diminuir a resistência de parte dos deputados à proposta, mas, de acordo com o deputado, esses pontos ainda serão discutidos. O deputado defende que o Congresso Nacional debata temas que eventualmente sejam mal vistos pela sociedade. A Proposta de Emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC da Impunidade por dificultar a prisão de parlamentares, seria discutida diretamente no plenário, desrespeitando o regimento da Câmara. Diante da falta de apoio e da má repercussão, o deputado Arthur Lira decidiu, na sexta-feira à noite, enviar o texto para análise de uma Comissão Especial, onde especialistas e deputados vão poder aprimorar a proposta. Para o presidente da Câmara, no entanto, a decisão de aprofundar o debate sobre a PEC foi um ‘erro do Congresso’.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado