Lula anuncia investimentos em mobilidade urbana no Rio de Janeiro nesta quinta-feira

Será firmado um convênio entre a Prefeitura e a União para intervenções de infraestrutura, construção de viadutos e também aportes da ordem de R$ 2 bilhões no BRT

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante o programa Conversa com o Presidente, no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quinta-feira, 10, investimentos em mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro e visita o local onde vão começar as obras do Anel Viário de Campo Grande. Será firmado um convênio entre a Prefeitura e a União para intervenções de infraestrutura, construção de viadutos e também aportes da ordem de R$ 2 bilhões no BRT, o sistema de ônibus de trânsito rápido que corta a capital fluminense, para a compra de novos veículos e reestruturação das vias. Também participam do evento o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). À tarde, o presidente participa de ato no local das obras do IMPA Tech, futura sede do novo programa de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Porto Maravilha. Na sexta-feira, 11, Lula vai anunciar o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), também no Rio de Janeiro, com a expectativa de participação de mais de 20 ministros.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin e Rodrigo Viga