Lula deve ir à China no fim de março, informa Itamaraty

CARL DE SOUZA / AFP Presidente Lula planeja viagem à China para o final de Março



Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula (PT) deve viajar à China na última semana do mês de março. Essa será a primeira viagem oficial do mandatário ao país do oriente desde que tomou posse. A nação asiática é a principal parceira comercial do Brasil. O Itamaraty ainda não apontou uma data precisa para a viagem. O encontro é previsto neste momento em que o Brasil está com as exportações de carne bovina suspensas para a China devido a um caso atípico de mal da vaca louca confirmado recentemente no país. Exames comprovaram que o caso não oferece risco de contaminação à população, mas a suspensão foi um exemplo do quão rigoroso o Brasil é com a questão sanitária das exportações. Apesar da medida ser temporária, há uma preocupação para que a China retome logo as compras. A expectativa do Palácio do Planalto é que isso aconteça antes mesmo da viagem de Lula. Um dos objetivos da reunião com o presidente Xi Jinping é justamente convencê-lo a ampliar os investimentos chineses no Brasil. Outro assinto que deve pautar o encontro bilateral é a negociação para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

No avião presidencial, também devem embarcar a ex-presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dilma é cotada para assumir a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição criada pelo Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, índia, China e África do Sul. A agenda de compromissos centrais está prevista entre os dias 27 e 29, em Pequim, com os principais encontros marcados para o dia 28. No dia 30, a comitiva segue para Xangai, provavelmente para tratar da indicação de Dilma ao NBD, que tem sede na cidade chinesa.

*Com informações da repórter Berenice Leite