Lula faz comício no Complexo do Alemão nesta quarta; petista vê ação política contra aliado em Alagoas

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é candidato à Presidência da República



Nesta quarta-feira, 12, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Rio de Janeiro, onde fará uma caminhada no Conjunto de Favelas do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense. Na terça, 11, Lula fez visita à cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde afirmou que a geração de empregos será uma “obsessão” de um eventual terceiro mandato. O petista prometeu fomentar a indústria de óleo e gás, naval e a construção civil. Em entrevista a jornalistas, o candidato à presidência disse querer atrair investimentos estrangeiros para ajudar o país no crescimento, desenvolvimento e geração de emprego e renda. Mas o petista afirmou que não quer que o investimento estrangeiro venha para comprar empresas nacionais, e sim para ajudar a fomentar a economia. Lula também se pronunciou sobre o afastamento do governador Paulo Dantas (MDB), determinado pela Justiça, o ex-presidente disse que a ação levanta suspeitas e que independentemente disso vai continuar dando apoio à reeleição do atual comandante do Estado de Alagoas: “Ele não pode fazer campanha por causa de uma decisão, na minha opinião, precipitada e gerando suspeição, porque é um processo antigo. Faltando pouco tempo para as eleições, você tirar um candidato que tem como adversário o candidato do Lira, presidente da Câmara”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga