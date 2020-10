Mais de 10 milhões de eleitores já votaram por correspondência nos EUA

Para comparação, nas últimas eleições, até 16 de outubro, apenas 1,4 milhões de eleitores tinham votado antecipadamente

EFE O site do governo da Virgínia, usado para cadastrar eleitores que pretendem votar pelo correio, saiu do ar



A três semanas da eleição presidencial nos Estados Unidos, cerca de 10,4 milhões de americanos já votaram de forma antecipada, de acordo com o U.S. Election Project, gerido pela Universidade da Flórida. Segundo o projeto, o aumento na adesão se deve à pandemia da Covid-19, que levou muita gente a votar por correspondência como forma de evitar filas e aglomerações no dia do pleito.

Para comparação, nas últimas eleições, até 16 de outubro, apenas 1,4 milhões de eleitores tinham votado antecipadamente. O site do governo da Virgínia, usado para cadastrar eleitores que pretendem votar pelo correio, saiu do ar nesta terça-feira (13), último dia para fazer o pedido de voto à distância no Estado. A falha ocorreu por conta de um cabo de fibra ótica rompido, segundo o departamento eleitoral do Estado.

*Com informações do repórter Vitor Brown