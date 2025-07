Feriado em São Paulo: Rodízio de veículos está suspenso na cidade

Além disso, a zona de máxima restrição para caminhões e fretados não está em vigor, e as faixas exclusivas de ônibus estão liberadas

Paulo Guereta/Estadão Conteúdo



O feriado de 9 de julho em São Paulo trouxe uma série de mudanças significativas no trânsito e nos serviços públicos da capital paulista. Este dia, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, é um momento de pausa para muitos, mas também exige adaptações na rotina da cidade. Entre as principais alterações, destaca-se a suspensão do rodízio municipal de veículos, permitindo que carros com placas de finais cinco e seis, assim como veículos pesados, circulem livremente. Além disso, a zona de máxima restrição para caminhões e fretados não está em vigor, e as faixas exclusivas de ônibus estão liberadas. No entanto, o estacionamento em áreas de zona azul continua operando normalmente, exigindo o uso do cartão de pagamento. Para os ciclistas, a ciclofaixa de lazer foi ativada, proporcionando uma opção de lazer e transporte alternativo.

No setor de saúde, as mudanças também são notáveis. As AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e as unidades de pronto atendimento funcionam normalmente, garantindo que a população tenha acesso a cuidados médicos essenciais. No entanto, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) integradas às AMAs estão abertas apenas para vacinação, restringindo outros tipos de atendimento. Em contraste, o Poupatempo, serviço essencial para muitos cidadãos, não opera durante o feriado, com todos os 270 postos fechados.

O transporte público, por sua vez, também sofreu alterações para se adequar ao feriado. Tanto o metrô quanto a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) operam com intervalos maiores, semelhantes aos horários de domingo. Além disso, algumas linhas da CPTM estão passando por manutenção, e os usuários são aconselhados a verificar o site oficial para obter informações detalhadas sobre as mudanças e planejar suas viagens com antecedência. Por fim, os hospitais veterinários nas zonas leste e sul de São Paulo estão funcionando das 7h às 17h, garantindo atendimento aos animais de estimação durante o feriado.