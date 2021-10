Mais de 40 vans são roubadas de estacionamento na Zona Sul de SP

Cada veículo roubado custa cerca de R$ 200 mil; todos já haviam sido vendidos e a concessionária tem seguro, mas o prejuízo estimado é de cerca de R$ 8 milhões

Reprodução/Twitter/Polícia Militar Ladrões invadiram um estacionamento em São Paulo e roubaram 42 veículos, entre vans e caminhonetes



A investigação e as buscas por vans roubadas de estacionamento na Zona Sul de São Paulo prosseguem, segundo a polícia. A ação criminosa ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 18, quando ladrões invadiram um estacionamento e roubaram 42 veículos, entre vans e caminhonetes. Cada veículo roubado custa cerca de R$ 200 mil. Todos já haviam sido vendidos e a concessionária tem seguro, mas ainda, sim, o prejuízo estimado é de cerca de R$ 8 milhões. A boa notícia é que a rápida ação da polícia fez com que mais de 20 veículos fossem recuperados até a noite desta segunda-feira. Eles foram encontrados em dois locais: em um estacionamento da Zona Oeste de São Paulo e em outro na região central da cidade. Conforme a polícia, os assaltantes armados renderam o segurança do estacionamento e dois clientes. Há a possibilidade de ser um crime encomendado, pois as vítimas disseram que os bandidos sabiam onde estavam as chaves dos veículos. Os indícios mostram que a ação pode ter envolvido 50 criminosos.