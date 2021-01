Manaus inicia nesta sexta-feira vacinação de idosos contra Covid-19

A decisão foi tomada após a Justiça liberar a distribuição das doses da vacina da AstraZeneca, que foram retidas por denúncias de irregularidades na fila de imunização

MARX VASCONCELOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO -19/01/2021 A nova etapa de imunização contempla idosos acima dos 80 anos



A prefeitura de Manaus, capital do Amazonas, inicia nesta sexta-feira, 29, a vacinação de idosos acima dos 80 anos contra a Covid-19. A decisão foi tomada após a Justiça liberar a distribuição das doses da vacina da AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford, retidas em meio às denúncias de pessoas furando a fila prioritária. Ao mesmo tempo, cerca de 580 pacientes estão na fila por um leito e outras 100 aguardam vagas em unidades de terapia intensiva (UTIs) em Manaus.

Questionado por secretários de todo país, o assessor especial do Ministério da Saúde, Ridauto Fernandes, afirmou, nesta quinta-feira, 28, que o alerta feito pela principal fornecedora de oxigênio do Amazonas não revelava a gravidade da situação. “Nos dias três, quatro, cinco de janeiro, a palavra oxigênio não fazia parte dos diálogos. Não se cogitava que fosse acabar o oxigênio”, esclareceu. Para amenizar a situação de vulnerabilidade social agravada pelas medidas de restrição, o governador Wilson Lima anunciou um auxílio de R$ 600. O benefício será pago em três parcelas de R$ 200 a partir de fevereiro e será destinado a famílias em extrema pobreza.

Também nesta quinta-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou o envio de ajuda ao Amazonas para o enfrentamento ao coronavírus. Segundo comunicado divulgado pela embaixada americana no Brasil, a iniciativa arrecadou mais de 300 mil dólares em doações, equivalente a R$ 1,6 milhão. Até o momento, mais de 7,5 mil pessoas morreram com a Covid-19 no estado e o número de internados com o diagnóstico da doença passa de 1,8 mil.

*Com informações da repórter Catherina Achutti