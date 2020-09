Manifestantes fazem ato a favor de Bolsonaro e contra isolamento em SP

O ato começou no meio da tarde, em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista

Manifestantes fizeram um ato de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro na tarde da última segunda-feira (7), no feriado do dia da Independência do Brasil. A manifestação começou no meio da tarde, em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, na Avenida Paulista. Os apoiadores, que vieram vestidos de verde e amarelo e traziam bandeiras do Brasil e faixas de apoio ao governo, fizeram críticas ao governador do Estado de São Paulo, João Doria, defenderam a reeleição de Bolsonaro em 2022 e defenderam também a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste ano. Policiais militares acompanharam o protesto, que foi pacífico. A maioria dos manifestantes estava sem máscara e não respeitou o distanciamento social.

*Com informações da repórter Hanna Beltrão