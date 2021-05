Maracanã pode ser interditado se receber ‘vips’ na final do Carioca

Na última partida, cerca de 150 convidados da Federação de Futebol assistiram o jogo entre Flamengo e Fluminense; prefeitura aplicou uma multa de R$ 14 mil

Divulgação/Secretaria de Cultura RJ Se houver reincidência, o estádio do Maracanã poderá ser interditado para partidas de futebol



A Prefeitura do Rio de Janeiro ameaça interditar o estádio do Maracanã caso neste sábado, 22, ocorram novas infrações às regras de isolamento social. No sábado passado, a primeira partida da decisão entre Flamengo e Fluminense teve presença de um público “vip” no Maracanã. Eram cerca de 150 convidados da Federação de Futebol do Estado. Para completar, ainda teve tumulto e confusão no final do jogo. A presença do público “especial” foi considerada uma infração gravíssima às regras do município, que ainda proíbe a presença de público nas arenas. A prefeitura aplicou uma multa de R$ 14 mil. Ao longo desta semana, Flamengo e Federação de Futebol voltaram a pedir e a pressionar a cidade à presença de um público reduzido na grande final do campeonato estadual, mas a prefeitura bateu pé e disse que o momento não permite aglomerações, mesmo que essas concentrações de pessoas sejam consideradas “sob controle”. O secretário de Ordem Pública do Rio, Breno Carnevale, disse que fará uma ação preventiva nesse sábado para evitar o público “vip” na final. Se houver reincidência, o estádio do Maracanã poderá ser interditado para partidas de futebol. “Essa ação vai ser realizada como todas as outras grandes ações, com inteligência, com diálogo, mas com rigor”, disse.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga